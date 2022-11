Governo: palazzo Chigi, da Cdm proroga misure servizio sanitario Calabria e missione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, del ministro della Difesa Guido Crosetto e del ministro della Salute Orazio Schillaci, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti di proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria e per la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo Nato. Il testo – riferisce una nota di palazzo Chigi – proroga fino al 31 dicembre 2022 la partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della Nato per l'impiego della forza ad elevata prontezza operativa, denominata Very High Readiness Joint Task Force (Vjtf). Inoltre, si prorogano per un periodo di sei mesi le misure relative al settore sanitario della regione Calabria, con particolare riferimento al termine del Commissariamento, al fine di consentire alla regione di proseguire le attività avviate in relazione al personale degli enti del Servizio sanitario regionale, completare il consolidamento della struttura manageriale della sanità e avviare a pieno regime l'Azienda Zero quale struttura di governance della sanità regionale. Il testo prevede la decadenza dei sub-commissari delle Asl e di altri enti, già nominati, ove non espressamente confermati dal Commissario. Infine, si proroga la durata del mandato dei Componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) fino al 23 febbraio 2023. (Rin)