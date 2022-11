Nadef: Giorgetti, crescita Pil 0,6 per cento per il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nadef prevede una crescita dello 0,6 per cento del Pil per il prossimo anno, "inferiore rispetto a quella che poteva essere la previsione più ottimistica". Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. L’indebitamento netto sarà del 4,5 per cento e “crea lo spazio per fare un intervento che riteniamo doveroso per famiglie e imprese che ammonta a circa 23 miliardi per l'energia", ha aggiunto Giorgetti. (Rin)