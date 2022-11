Iran: media opposizione, 44 morti negli scontri nel Sistan e Balochistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, oggi, un importante esponente religioso sunnita iraniano, Abdul Hamid Ismail Zhi, ha chiesto alla dirigenza sciita del Paese di organizzare un referendum per rispondere alle istanze di indipendenza dal governo di Teheran della popolazione del Sistan e Balochistan. "La maggior parte delle persone non è felice", ha dichiarato il religioso durante il suo sermone nella città di Zahedan, epicentro delle proteste della comunità dei beluci di queste settimane. "Occorre tenere un referendum alla presenza di osservatori internazionali e accettare il risultato", ha dichiarato il leader religioso sunnita rivolgendosi al clero sciita iraniano. "Non potete respingere una nazione che ha protestato per le strade negli ultimi 50 giorni uccidendola, imprigionandola e picchiandola", ha dichiarato l’imam sunnita di Zahedan. (segue) (Irt)