Iran: media opposizione, 44 morti negli scontri nel Sistan e Balochistan (3)

- L'ondata di proteste iniziata dopo la morte il 16 settembre della 22enne curda, Mahsa Amini, per non aver indossato il velo in modo corretto, ha scosso fortemente il sistema di potere della Repubblica degli ayatollah nata dopo la Rivoluzione islamica del 1979. Nelle proteste è ormai costante lo slogan “Morte al dittatore” in riferimento alla guida suprema ayatollah Ali Khamenei e appelli al rovesciamento della Repubblica islamica. Il movimento di protesta continua a interessare con cadenza quasi giornaliera tutte le 31 provincie dell’Iran, nonostante una feroce repressione da parte delle forze di sicurezza costata, secondo le stime, almeno 270 morti. Anche decine di esponenti delle forze di sicurezza, in particolare membri della forza paramilitare basij, sono rimasti uccisi in scontri con manifestanti o in attacchi mirati. (Irt)