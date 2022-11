Imprese: ministero, da nuovo decreto specifiche funzioni per rafforzare ruolo dicastero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle novità è la copresidenza del Comitato Interministeriale per la transizione ecologica (Cite). Le riunioni per elaborare le strategie energetiche per le materie legate alla politica industriale saranno presiedute dal Mimit. Una modifica sostanziale della norma contenuta nel decreto Aiuti ampliando il potere sostitutivo del Mimit in caso di inerzia delle Amministrazioni centrali nei procedimenti relativi a investimenti rilevanti per il sistema produttivo nazionale (si fa riferimento agli investimenti di almeno 25 milioni di euro aventi ricadute occupazionali significative) e prevedendo un'apposita struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese con specifici compiti volta a raccogliere e a dare seguito alle segnalazioni dei ritardi e dell'inerzia della Pa centrale da parte delle imprese. (Rin)