Roma: Atac, riattivato servizio su tutta la linea Metro C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state ultimate le prime verifiche sulla linea C e il servizio è stato riattivato su tutta la linea. Lo comunica in una nota Atac. "Tuttavia, per consentire il completamento degli interventi tecnici al capolinea di Montecompatri-Pantano, nelle giornate di sabato 5 novembre e domenica 6, il servizio della Metro C sarà attivo nella tratta San Giovanni-Grotte Celoni da inizio servizio fino alle 18 - si legge nella nota -. Sulla tratta non gestita dai treni verrà attivato un servizio sostitutivo di superficie. Dopo le 18 il servizio tornerà regolare su intera linea". (Com)