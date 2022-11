Veneto: Marcon (Unione Provincie), con governo condivisa necessità di rafforzare enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, "ha condiviso la necessità di rivedere la Delrio e dunque di rafforzare di nuovo le Province. È un primo passo fondamentale per aprire la strada verso la realizzazione di quanto chiediamo da anni: ridare dignità agli Enti locali e ritornare all'elezione diretta del Presidente da parte della cittadinanza, in modo da ottimizzare l'azione governativa sui territori e adempiere al meglio alle nostre funzioni". Lo ha dichiarato Stefano Marcon, presidente dell'Unione Provincie Veneto. "La Piattaforma programmatica inviata al governo contiene i punti strategici su cui chiediamo di poter lavorare, insieme, per trovare risposte e soluzioni condivise alle urgenze che rischiano di vanificare gli sforzi che stiamo mettendo in campo, come Province, soprattutto con gli investimenti nell'edilizia scolastica e nella viabilità", ha poi aggiunto. (Rev)