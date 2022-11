Veneto: Bisogn e Zottis (Pd), reintegro medici no vax è decisone sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- È una decisione sbagliata "quella del reintegro del personale sanitario non vaccinato". Lo hanno dichiarato le consigliere regionali del Partito democratico Veneto e componenti della commissione sociosanitaria, Anna Maria Bigon e Francesca Zottis. "Presenteremo una mozione che impegna la Giunta a non inserire il personale medico no vax a contatto con le persone fragili negli ospedali, nei presìdi territoriali e nelle Rsa", hanno poi annunciato."Questa operazione viene giustificata con la necessità di rimpinguare il personale sanitario – hanno osservato - ma la carenza va affrontata con una riorganizzazione completa del sistema sanitario, dal supporto amministrativo ed infermieristico per i medici di medicina generale, alla rivisitazione del contratto di lavoro ed alla maggiore attrattività per le strutture sanitarie". (Rev)