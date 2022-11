Sicurezza: Gasparri (FI), leggi contro forze di polizia non passeranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le leggi da approvare con urgenza “sono quelle a favore delle forze di polizia, non quelle a favore di chi le aggredisce. Pertanto, capisco che si presentino alcune proposte, ma credo che sia altrettanto lecito annunciare che non saranno mai e poi mai approvate”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia (FI), Maurizio Gasparri. “I codici identificativi per le forze di polizia, uno strumento per dar luogo campagne di denigrazione delle forze dell’ordine offrendo anche la possibilità di denunce arbitrarie e infondate, non saranno introdotti. Queste proposte non ebbero spazio nelle legislature passate grazie all’opposizione del sottoscritto e di molti altri colleghi parlamentari, men che meno potranno trovare spazio ora che in Parlamento c’è una maggioranza di centrodestra”, aggiunge Gasparri. (Rin)