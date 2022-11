Ucraina: Zelensky riceve consigliere presidenziale Usa Sullivan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ricevuto il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. “Sono grato al consigliere del presidente degli Stati Uniti Jake Sullivan per aver sostenuto il nostro Paese in un momento difficile per noi”, ha detto il presidente ucraino in un messaggio sul suo account Telegram. Zelensky ha insignito Sullivan dell'Ordine del Principe Yaroslav il Saggio “a nome dell'intero popolo ucraino per aver rafforzato la cooperazione, sostenendo la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina”.(Res)