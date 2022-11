Veneto: assessore Istruzione scrive a scuole della Regione per giornata Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 novembre ci restituisce al dovere morale di ricordare la nostra storia ci richiama alla coscienza, in seno al luogo della formazione dei cittadini, qual è la scuola, all'impregno della conoscenza, del rispetto dei simboli della nostra nazione, al doveroso omaggio a chi seppe onorare il dovere e l'impegno in armi, ieri come oggi. "Nessun popolo può guardare serenamente al futuro se non conosce il proprio passato, se non si riconosce in un comune destino, se non ama e difende la propria appartenenza e i simboli che la rappresentano". Queste alcune delle parole scritte all'interno di una lettera inviata a tutte le scuole del Veneto dall'assessore regionale all'Istruzione, Elena Donazzan, per sottolineare l'importanza della giornata dedicata alle Forze armate. (Rev)