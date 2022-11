Ucraina: Meloni ha garantito sostegno totale a von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha garantito sostegno totale all'Ucraina durante il colloquio avuto ieri con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee. Un sostegno completo, in linea con quanto già fatto dal precedente governo Draghi quindi, come già anticipato da Meloni più volte nelle ultime settimane. Un sostegno su tutti i fronti, da quello umanitario a quello militare, con l'invio di armi e aiuti, fino a quello economico, con i fondi per la ricostruzione e macro finanziamenti europei. Appoggio completo, stando a quanto riferito dalle fonti Ue, anche sul regime sanzionatorio europeo imposto alla Russia. (Beb)