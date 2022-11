Veneto: Zanoni (Pd), prendere in considerazione incidenti di caccia con progetto ippovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione dell'apertura di Fiera Cavalli, il presidente della Regione Luca Zaia ha annunciato l'inaugurazione di un nuovo percorso lungo 50 chilometri da poter percorrere a cavallo sulle colline del Prosecco, patrimonio dell'Umanità. "La proposta lanciata dal presidente Zaia è interessante. Sono infatti molte ed in crescita le persone appassionate di questa attività turistico-sportiva a cavallo. E proprio in ragione di questa diffusione credo sia doveroso che il progetto di questo nuovo tracciato venga costruito assieme alle associazioni del settore", ha dichiarato Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democatico. Ma "bisogna tenere presente il nodo legato agli incidenti di caccia e agli impallinamenti – ha poi osservato - e prevedere una norma che preveda una distanza di sicurezza tra ippovie, ciclovie e sentieri e le aree dove si tiene l'attività venatoria". (Rev)