Lazio 2023: Pd prova con profilo "civico", ma Terzo polo e D'Amato già fuori da coalizione

21 luglio 2021

- Per non perdere le prossime elezioni regionali del Lazio, Il Pd esce allo scoperto e decide di puntare su un candidato civico, una figura terza, ma soprattutto una personalità da trovare insieme agli alleati, a partire dal Movimento 5 stelle, per salvare quel che resta del campo largo. Una strategia che mira ad arginare l'effetto Calenda, che aveva lanciato la candidatura dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, aprendo da un lato il tavolo delle trattative con il M5s e dall'altro uno scontro aperto con il Terzo polo, a colpi di Twitter. In particolare, un botta e risposta tra il governatore uscente Nicola Zingaretti e il leader di Azione Carlo Claenda. "Il campo largo non è mai esistito. Peraltro i 5S, che si oppongono al termovalorizzatore e ad ogni infrastruttura nel Lazio, non lo vogliono fare - il tweet in mattinata - Abbiamo proposto al Pd di convergere su un nome loro non nostro: Alessio D'Amato. Aspettiamo risposta". La risposta è arrivata poco dopo, al termine dell'incontro che si è tenuto al Nazareno tra il segretario del Pd, Enrico Letta, il responsabile Enti locali, Francesco Boccia, il segretario del Pd del Lazio, Bruno Astorre e il neo-deputato Nicola Zingaretti, che hanno dettato la linea da seguire. L'obiettivo è di chiudere l'accordo con il Movimento 5 stelle, nella speranza - molto remota - di ricucire con il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Sui tempi per arrivare ad un accordo, alcune fonti parlano di domenica, ma c'è tempo almeno fino alla metà della settimana prossima quando Zingaretti si dimetterà. (segue) (Rer)