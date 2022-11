Lazio 2023: Pd prova con profilo "civico", ma Terzo polo e D'Amato già fuori da coalizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Calenda ieri si è scandalizzato denunciando che Conte decide i candidati del Pd e non era vero - ha attaccato Zingaretti -. Oggi i candidati del Pd li vuole decidere lui. È un vero peccato. Lotteremo per vincere comunque ma, se si dovesse perdere, la responsabilità sarà anche di questa cultura politica folle che punta sempre a dividere e a favorire la destra". Non tarda ad arrivare la replica di Calenda: "Ho espresso il nostro apprezzamento come candidato per la regione verso il tuo assessore più importante - la risposta di Calenda al governatore del Lazio - Non comprendo il problema. Dovresti esserne contento". E infine Zingaretti: "Il problema è che tra alleati le scelte si fanno insieme o l'esito è la divisione. Errare è umano, perseverare è diabolico". (segue) (Rer)