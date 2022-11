Lazio 2023: Pd prova con profilo "civico", ma Terzo polo e D'Amato già fuori da coalizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi, tutti i nomi finora circolati come possibili candidati della coalizione di centrosinistra dovranno farsi da parte: dal vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, all'assessore D'Amato, passando per Enrico Gasbarra, che non aveva sciolto la riserva. La fuga in avanti del leader di Azione Carlo Calenda, che stamattina ha benedetto la candidatura di D'Amato, ha fatto tramontare - se pur c'era - la possibilità di convergere sull'assessore. A quanto riferiscono fonti del Pd locale l'investitura di Calenda ha reso impossibile un accordo sul nome di D'Amato che a quel punto sarebbe sembrato il candidato scelto dal Terzo Polo. Tuttavia, il nome di D'Amato è un profilo, che sin dall'inizio, non ha convinto pienamente tutto il Pd e la sinistra, a cominciare dai livelli territoriali. Dal canto suo, la posizione dell'assessore, che il 10 terrà un evento pubblico al teatro Brancaccio, è defilata e di attesa, pronto, eventualmente, a candidarsi al di fuori del campo largo, correndo da solo con una lista civica e il sostegno del Terzo polo. Tra smentite e prove di forza il tempo stringe: il “modello Lazio” – anche se in “campo ristretto” – sembra essere l’unica alternativa per fermare l’urto del centrodestra, nettamente favorito. Di questo sono ben consapevoli sia Enrico Letta che Giuseppe Conte e per tale ragione i rappresentanti locali, di fatto, auspicano che alla fine un accordo si trovi, a costo di escludere, tenendo fuori dalla coalizione, il Terzo polo. (Rer)