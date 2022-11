Roma: Celli, con direttiva Gualtieri su residenza garantito diritto alla dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la direttiva del sindaco Roberto Gualtieri che autorizza la deroga all'art. 5 del Decreto Lupi, "Roma e l'amministrazione capitolina compiono un atto di grande responsabilità, attenzione e sensibilità verso le persone più fragili che vivono gravi condizioni di disagio abitativo. Garantiamo in questo modo il diritto alla residenza e il diritto alla dignità". Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "È un provvedimento che dà concretezza e seguito ad una mozione presentata in Assemblea capitolina dal Partito Democratico e dalla maggioranza. Saniamo una situazione di ingiustizia sociale che impediva alle persone senza residenza di accedere ai servizi pubblici essenziali - aggiunge Celli -. Il nostro impegno è evitare ulteriori forme di emarginazione. Dobbiamo invece lavorare con determinazione per creare tutte le condizioni per dare pari diritti e opportunità a tutti. Non si tratta quindi di garantire le occupazioni, ma offrire a chi è sotto la soglia di reddito per l'Erp una possibilità reale per avviare un percorso di vita dignitoso. Bene quindi l'azione del sindaco Gualtieri e degli assessori Zevi e Funari in tale direzione", conclude.(Com)