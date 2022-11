Economia: Meloni, modifiche al Pnrr sarebbero richieste nel rispetto del regolamento sull'Rrf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno parlato anche del Pnrr italiano durante l'incontro avuto ieri a Bruxelles. Lo si apprende da fonti diplomatiche Ue. Meloni ha cercato di mandare un messaggio a von der Leyen sul fatto che la richiesta di flessibilità, che il suo governo chiederebbe, sarebbe in base a modifiche previste dal regolamento sull'Rrf (Recovery and resilience facility). L'argomentazione di Meloni, a quanto si apprende dalle fonti, sarebbe basata sul fatto che il 10 per cento di inflazione, così come l'aumento di oltre il 30 per cento di alcuni prezzi delle materie prime, andrebbero a modificare le previsioni italiane sul rispetto degli obiettivi del Pnrr. Una posizione questa, che potrebbe vedere l'appoggio di altri Paesi europei, che si starebbero muovendo in questa direzione. A quanto si apprende, sarebbero dai sei agli otto i Paesi che starebbero, o potrebbero chiedere, modifiche in base al regolamento Rrf. La presidente della Commissione Ue avrebbe risposto dichiarando di poter capire e di prendere atto della posizione espressa dall'Italia. (Beb)