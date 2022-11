© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liberiamo per il 2022 “circa 9,5 miliardi che la prossima settimana vorremmo utilizzare sul caro energia per intanto prorogare fino a fine anno i provvedimenti già in essere e anche alcuni provvedimenti su cui stiamo lavorando”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)