Nadef: Meloni, liberate risorse per 30 miliardi di euro fino a fine 2023

- Con la Nadef individuiamo risorse per 30 miliardi di euro fino a fine 2023 per affrontare la questione energetica. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. “Per il 2023 facciamo una scelta importante. Nella Nadef immaginiamo un indebitamento netto al 4,5 per cento che poi va a calare fino al 3 per cento nel 2025, e questo ci consente di liberare ulteriori 22- 23 miliardi di euro che ugualmente intendiamo usare in via esclusiva per il caro energia”, ha aggiunto Meloni. (Rin)