Ue: Meloni a Michel, valore aggiunto Unione è su grandi temi, per argomenti nazionali è fondamentale il principio di sussidiarietà

- Il colloquio di ieri fra il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, e il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, si è articolato su tre sfide chiave che l'Europa deve affrontare: l'indipendenza energetica, l'indipendenza tecnologica e l'autonomia della difesa. Lo si apprende da fonti diplomatiche Ue. In un'atmosfera rilassata, Michel ha rimarcato l'importanza delle tre sfide, sulle quali l'Ue si gioca gran parte del suo futuro, rimarcando il fatto che, dopo la crisi energetica che ha colpito l'Unione, l'Europa si trova di fronte alla necessità di affrontare gli altri due temi prima che sia troppo tardi. A quanto si apprende dalle fonti, Meloni ha reagito in totale assonanza con quello che ha detto Michel, sottolineando quanto già detto in passato. A suo dire, il valore aggiunto dell'Unione europea è sui grandi temi, non su politiche nazionali, nelle quali dovrebbe valere il principio di sussidiarietà. (Beb)