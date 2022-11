© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderemo in carico "tutte le persone e rispettiamo le esigenze umanitarie ma all’esito della verifiche le persone che non siano in queste condizioni dovranno essere riportate in acque internazionali”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)