Ucraina: circa 1.300 satelliti Starlink sono andati offline questa settimana

- Circa 1.300 satelliti Starlink, la rete che SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, ha messo a disposizione dell’Ucraina per mantenere le comunicazioni dei militari durante la guerra con la Russia, sono andati offline questa settimana. Due fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che le autorità di Kiev avrebbero il timore di perdere l’accesso alle comunicazioni satellitari che finora sono state garantite dalla rete del fondatore di Tesla. A settembre, SpaceX ha inviato una lettera al Pentagono, sottolineando di avere speso già 100 milioni di euro per finanziare il funzionamento di Starlink in Ucraina. Nel documento, la società affermava di non poter più continuare, chiedendo al Pentagono di prendere in carico la spesa. Pochi giorni dopo, Musk ha fatto marcia indietro, annunciando su Twitter di aver ritirato la richiesta. Tuttavia, un funzionario del Pentagono rimasto anonimo ha riferito all’emittente che le trattative tra SpaceX e il Pentagono sono ancora in corso. (Was)