Governo: Meloni, prezzi calmierati per aziende energivore

- Un'altra misura che configureremo sul tema dell'energia come emendamento all'attuale decreto Aiuti in conversione riguarda “la possibilità di liberare alcune estrazioni di gas italiano facilitando le concessioni in essere e immaginandone nuove. Chiederemo ai concessionari che dovessero aderire di mettere a disposizione, in cambio da gennaio gas tra 1 miliardo e 2 miliardi di metri cubi da destinare ad aziende energivore a un prezzo calmierato”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Secondo Meloni, il prezzo del gas sta scendendo non durerà molto se non ci saranno segnali seri e concreti. (Rin)