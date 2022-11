Municipio Roma III: Fd'I, maggioranza si divide su identificazione agenti forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partito democratico in confusione al Municipio III. Mentre nel territorio imperversano le baby gang che minacciano la sicurezza collettiva con risse e scorribande, i consiglieri Dem bloccano l'attività del Consiglio, già praticamente azzerata da tempo a causa delle faide interne al loro partito e dai contrasti con le altre forze della coalizione". Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Gianni Ottaviano dirigente Fd'I Roma, Serena Troiani, Fabrizio Bevilacqua consiglieri del Municipio III. "L'ennesimo stop ai lavori d'Aula è stato causato dalla mozione a firma dei consiglieri Pd, relativa ai disordini verificatisi giorni fa a La Sapienza, divisiva e a forti tinte ideologiche, giustamente non sottoscritta da altri capi gruppo di maggioranza, e quindi arenatasi per mancanza del numero legale. L'atto - si legge ancora nella nota -, non proprio attinente a quella che dovrebbe essere l'attività di un Municipio, oltre ad esprimere solidarietà solo ai Collettivi e non ad Azione Universitaria, sconfessando le dichiarazioni del segretario romano Dem Casu, chiedeva al sindaco Gualtieri di farsi promotore presso il Governo nazionale dell'istituzione di un codice alfanumerico identificativo, ben visibile sulle uniformi degli agenti impegnati in attività di ordine pubblico". (segue) (Com)