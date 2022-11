Municipio Roma III: Fd'I, maggioranza si divide su identificazione agenti forze dell'ordine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pratica "la solita deriva estremista della sinistra italiana - continua la nota del gruppo di Fd'I - che da un lato sollecita l'impegno delle Forze dell'ordine, dall'altro ne chiede l'identificazione, come a presupporre una loro ipotetica potenziale colpevolezza già nell'essere presenti. Ora sarebbe opportuno che il presidente Marchionne eviti di far presentare di nuovo la mozione e prenda coscienza che la sua maggioranza sta andando in frantumi, non governa se stessa e non riesce a recepire le reali esigenze del territorio Per accontentare l'ala più estrema della coalizione, con l'atto inutile della solidarietà espressa agli studenti feriti a La Sapienza, hanno omesso di presentarne uno più appropriato e condivisibile nei confronti dei due ragazzi aggrediti da una baby gang davanti al centro commerciale Porta di Roma". (Com)