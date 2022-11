Energia: Argentina lancia nuovo piano di incentivi per investimenti su produzione di gas (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'attuale scenario di alta domanda di energia e di prezzi elevati del Gnl, il progetto di costruzione di un impianto di liquefazione è uno dei principali punti dell'agenda del governo Fernandez. L'Argentina, che attraversa una grave crisi finanziaria, non dispone delle risorse sufficienti per poter avviare questo progetto da sola, e lo stesso presidente Fernandez, nel corso della sua partecipazione all'ultimo vertice del G7, aveva proposto una partnership a diversi paesi, inclusa l'Italia, che sono alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento per sostituire il gas russo. "Vogliamo diventare un fornitore stabile e affidabile di energia ed alimenti" aveva detto il presidente argentino a ciascuno dei membri del G7 riuniti nel castello di Elmau in Baviera. In una conversazione con l'ex presidente del Consiglio, Mario Draghi, Fernandez aveva parlato in particolare di un progetto per la liquefazione e il trasporto del gas di Vaca Muerta. "Lo esamineremo e vedremo se ci sono le condizioni per proseguire", aveva risposto Draghi. (segue) (Abu)