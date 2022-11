Energia: Argentina lancia nuovo piano di incentivi per investimenti su produzione di gas (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i progetti già allo studio c'è un memorandum d'intesa con l'Argentina per promuovere il gas di Buenos Aires. L'Argentina, si legge in uno studio dell'Università di Oxford, è il più grande mercato del gas del Sud e Centro America, con una domanda in eccesso rispetto alle forniture di 41 miliardi di metri cubi all'anno nel 2020, paragonabile al mercato del gas francese. La scoperta e lo sviluppo delle risorse di gas non convenzionali del giacimento di Vaca Muerta, nella regione patagonica di Neuquén, hanno creato l'aspettativa che l'Argentina possa diventare non solo autosufficiente, ma anche un esportatore di Gnl. (segue) (Abu)