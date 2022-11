Turchia: Fmi, forte crescita dopo impatto Covid-19 grazie a settore privato dinamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Turchia ha visto una forte crescita dopo l’impatto della pandemia di Covid-19, riflettendo un settore privato dinamico. Lo ha reso noto il Fondo monetario internazionale (Fmi) in un comunicato rilasciato oggi, commentando la visita di una squadra dell'organizzazione che si è recata ad Ankara e Istanbul tra il 14 e il 26 ottobre scorsi. “La guerra in Ucraina ha acuito le tensioni economiche, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia”, ha evidenziato l’Fmi, raccomandando un rialzo dei tassi e misure per rafforzare l’indipendenza della Banca centrale. “Tali mosse aiuterebbero a ridurre l'inflazione in modo duraturo”, ha spiegato il comunicato dell’Fmi. “Anche una rigida politica fiscale, accompagnata da un'assistenza mirata ai più vulnerabili aiuterebbe a contenere l’elevata inflazione”, ha concluso il comunicato.(Tua)