Torino: ritornano le Atp Finals di tennis dal 13 al 20 novembre

- Dal 13 al 20 novembre si svolgerà la seconda edizione delle Atp Finals di tennis a Torino. L'evento è stato presentato oggi dalle istituzioni del territorio, che hanno mostrato il programma delle iniziative attorno all'evento sportivo. La prima novità rispetto all'anno scorso è la comparsi di una enorme palla da tennis che verra messa nei luoghi più rappresentativi della Città. A Palazzo Madama verrà allestita la Casa Tennis con in programma talk e interviste. Ci sarà poi largo spazio all'enogastronomia Piemontese con iniziative legate al vino e alla cucina del territorio. Largo spazio poi anche a mostre a tema, momenti di incontro tra il tennis e le imprese della Camera di commercio di Torino e al tennis in piazza che permetterà di giocare allo sport protagonista della manifestazione in piazza Castello. (segue) (Rpi)