19 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala partecipa al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica.Prefettura, Corso Monforte, 31 (ore 11)VARIEConvegno “La via del vangelo è la pace”. Monsignor Mario Delpini apre la mattinata di riflessioni con accademici e testimoni sulle alternative alla risoluzione armata dei conflitti. Introduce Luciano Gualzetti, Direttore Caritas Ambrosianasede Caritas di via San Bernardino 4, (ore 9)"Laboratorio nazionale delle associazioni di pazienti e dei caregiver" con l'obiettivo di favorire lo scambio di riflessioni e best practice sul tema del giusto ruolo della rappresentanza delle associazioni dei pazienti e dei caregiver nei processi di definizione delle politiche sanitarie. Intervengono, tra gli altri: il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli; il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; il Coordinatore della commissione salute in Conferenza delle Regioni, nonché assessore alla sanità della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini; la Vicepresidente del gruppo PD-IDP al Senato, Beatrice Lorenzin; il Presidente della III Commissione – Sanità e politiche sociali – del Consiglio della Regione Lombardia, Emanuele Monti; la Capogruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli; il Responsabile Sanità di Forza Italia, nonché presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, Andrea Mandelli.Palazzo Giureconsulti, Sala Colonne, piazza dei mercanti, 2 (ore 9:30)Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi partecipa al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Milano Renato Saccone per un esame della situazione dell'ordine pubblico in città e in provincia.Prefettura, Corso Monforte, 31 (ore 11, punto stampa ore 12:30)Inaugurazione del nuovo dipinto murale che accoglie chi entra alla Casa della Carità dalla nuova porta d'ingresso della sede di via Brambilla, dedicata a chi accede ai servizi diurni della Fondazione. Il murales è stato progettato e realizzato dall'artista senegalese Mor Talla Seck insieme a ospiti, operatori e volontari della Fondazione.Casa della Carità, via Brambilla, 10 (ore 15)Manifestazione “Slava Ukraini” Ucraina convocata dal leader del Terzo Polo, Carlo Calenda.Arco della Pace, piazza Sempione, (ore 16)(Rem)