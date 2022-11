Ue: riforma patto di stabilità al centro del colloquio avvenuto fra Meloni e Gentiloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma del patto di stabilità è stata al centro del colloquio fra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, avvenuto ieri a Bruxelles. A quanto si apprende da fonti diplomatiche Ue, Gentiloni avrebbe anticipato a Meloni le linee guida delle proposte che verranno presentate dalla Commissione Ue il prossimo mercoledì. Un patto di stabilità che sarebbe basato su un accordo fra la Commissione e ogni singolo Stato membro, che quindi andrebbe a impegnarsi con misure progressive nella riduzione del debito. A quanto si apprende dalle fonti, la prima fase del nuovo Patto sarebbe basata sull'accordo con ogni singolo Stato membro, per poi però prevedere reazioni, da parte della Commissione, in caso di mancato rispetto degli impegni presi, in linea sostanzialmente con quanto previsto anche dal vecchio Patto di stabilità. (Beb)