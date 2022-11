G7: sostegno a Kiev, cooperazione "costruttiva" con la Cina e asse Italia-Usa al centro ministeriale Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno all’Ucraina che sarà ampliato con l’istituzione di un meccanismo coordinato per aiutare il Paese nella riparazione delle infrastrutture critiche per l’energia e l’acqua; approccio sempre più convergente tra Usa e Ue sul tema della cooperazione con la Cina; rinsaldamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti e infine la piena solidarietà alle donne iraniane. Questi i temi principali emersi dalla riunione dei ministri degli Esteri del G7 tenutasi a Muenster in Germania. I ministri hanno confermato il sostegno a Kiev ed annunciato un meccanismo di coordinamento del G7 per aiutare l'Ucraina con il ripristino delle infrastrutture fondamentali per l’erogazione di servizi idrici ed energetici e fatto appello alla Russia di fermare immediatamente la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Inoltre dalla città tedesca è arrivato il monito da parte dei grandi della terra agli altri Paesi a non sostenere la Russia nel conflitto con l’Ucraina, pena nuove sanzioni ad altri Paesi, individui o entità che dovessero fornire “supporto militare” alla guerra di aggressione di Mosca. Un chiaro riferimento all’Iran che fornisce droni a Mosca. "Qualsiasi uso di armi chimiche, biologiche o nucleari da parte della Russia avrebbe gravi conseguenze", si legge inoltre nella dichiarazione finale sottoscritta dai capi della diplomazia di Germania, Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone insieme all'Alto rappresentate dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell. Tutti hanno respinto le “false affermazioni” della Russia secondo cui l’Ucraina starebbe preparando la cosiddetta “bomba sporca”. “Le ispezioni dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica hanno confermato che queste accuse sono infondate e lodiamo l’Ucraina per la sua trasparenza”, hanno sostenuti i ministri. (segue) (Geb)