G7: sostegno a Kiev, cooperazione "costruttiva" con la Cina e asse Italia-Usa al centro ministeriale Esteri (2)

- Secondo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, il presidente russo, Vladimir Putin, sembra aver deciso di voler “congelare nella sottomissione” l'Ucraina, poiché non riesce a sconfiggerla in guerra. Il titolare della diplomazia ha quindi fatto riferimento ai recenti e ripetuti attacchi russi contro l’infrastruttura energetica dell'Ucraina, distrutta per il 40 per cento alle porte dell'inverno. Per Blinken, questo è “l'ultimo crimine di Putin” in Ucraina, dove le temperature invernali arrivano fino ai 20 gradi sotto lo zero. Stesso tenore nelle dichiarazioni anche da parte della padrona di casa, la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. Il G7 sarà “ogni singolo giorno” al fianco dell'Ucraina aggredita dalla Russia, “finché sarà necessario, anche se questi giorni potranno essere difficili per noi”. Sempre Blinken, ha dichiarato di poter “soltanto applaudire” la Germania per il sostegno militare, finanziario e umanitario che sta fornendo all'Ucraina. Da presidente di turno del gruppo, la Germania ha svolto “un grande lavoro” al fine di mantenere unita l'organizzazione della risposta alla Russia per l'invasione dell'Ucraina, ha sottolineato di nuovo il capo della diplomazia di Washington. Allo stesso tempo, il segretario di Stato degli Usa ha osservato che il governo tedesco “guida” l'elaborazione delle sanzioni contro Mosca. Blinken ha, infine, definito la Germania “il partner più forte e un vero leader”, elogiandone la ministra degli Esteri Baerbock con cui i rapporti “non potrebbero essere più forti”. (segue) (Geb)