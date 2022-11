G7: sostegno a Kiev, cooperazione "costruttiva" con la Cina e asse Italia-Usa al centro ministeriale Esteri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministeriale Esteri del G7 ha rappresentato anche il primo incontro internazionale per il nuovo ministro degli Esteri Tajani: “L’Italia è dalla parte dell’Europa, della Nato e dell’Occidente”, ha sottolineato a più riprese il titolare della Farnesina che ha avuto un intenso incontro bilaterale con l’omologo Usa Blinken. “Abbiamo rinforzato l’alleanza Italia-Usa e trovato punti di comune accordo anche su alcuni temi di politica industriale, come terre rare e materie prime, indispensabili per la produzione di alta qualità”, ha commentato Tajani che ha voluto ringraziare Blinken e ricordare che gli Stati Uniti sono i “migliori alleati” dell’Italia. “Non dimenticheremo mai i vostri sforzi per liberarci durante la Seconda guerra mondiale. Oggi dobbiamo lavorare tutti insieme per difendere lo stato di diritto in tutto il mondo e difendere la democrazia”, ha aggiunto Tajani sottolineando la necessità di avere una “posizione comune” nei riguardi della Cina definita “un partner ma anche un competitor”. Tra Italia e Usa “c’è un forte partenariato e un’alleanza di cui siamo grati”, ha detto da parte sua Blinken secondo cui i due Paesi parlano “con una voce sola su tante questioni cruciali”. (segue) (Geb)