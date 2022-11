G7: sostegno a Kiev, cooperazione "costruttiva" con la Cina e asse Italia-Usa al centro ministeriale Esteri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la Cina, i Paesi del G7 sottolineano di voler instaurare una “cooperazione costruttiva” in particolare sulle sfide globali “come pace e sicurezza, salute globale, crisi climatica e conservazione delle risorse naturali”. I ministri si sono riuniti oggi mentre il cancelliere Olaf Scholz, questa mattina ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. Nelle ultime settimane, l’esecutivo tedesco è stato criticato per la decisione di volere vendere una quota del porto di Amburgo al gigante della logistica cinese Cosco. “Vogliamo difendere anche le nostre reti, non possiamo vendere i nostri porti e le nostre infrastrutture ad altri”, ha invece dichiarato Tajani alla stampa a margine della riunione. “Il libero mercato è importante ma ci deve essere sempre la sicurezza nazionale da tutelare e va esercitata la golden share, perché le reti devono rimanere in mano italiana”, ha detto ancora il ministro. Invece in merito alle tensioni sull’isola di Taiwan, il G7 ha ricordato a Pechino “la necessità di sostenere i principi della Carta delle Nazioni Unite sulla risoluzione pacifica delle controversie e di astenersi da minacce, coercizione, intimidazione o uso della forza”. (segue) (Geb)