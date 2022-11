G7: sostegno a Kiev, cooperazione "costruttiva" con la Cina e asse Italia-Usa al centro ministeriale Esteri (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la situazione in Iran è stata discussa dai ministri del G7, che hanno convenuto sul sostegno alle “fondamentali aspirazioni del popolo dell'Iran a un futuro dove la sicurezza umana e i suoi diritti umani universali sono rispettati e protetti”. Allo stesso tempo, il gruppo ha condannato la “morte violenta” della giovane iraniana Mahsa Amini a seguito del suo arresto da parte della polizia morale della Repubblica islamica. Nel documento finale si sottolinea la condanna anche del “brutale e sproporzionato uso della forza contro chi protesta pacificamente e i bambini” in Iran. Alle autorità del Paese è chiesto “con urgenza” di onorare i loro obblighi di diritto internazionale, compresa la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici”. Il “regime” dell'Iran ha mostrato “il suo vero volto” con la repressione delle proteste in corso nel Paese, dove “un'intera generazione” chiede la fine di un sistema che non permette la libertà e l'autodeterminazione, ha dichiarato la ministra degli Esteri tedesca Baerbock. L'esponente dei Verdi tedeschi ha evidenziato che il “regime” dell'Iran dovrà assumersi la responsabilità della repressione interna. In questo contesto, i ministri degli Esteri del G7 hanno invocato il diritto all'informazione “per tutti gli iraniani” e deplorato “l'erosione dello spazio civile, del giornalismo indipendente” compiuta dal governo di Teheran, nonché il suo “colpire i difensori dei diritti umani, anche chiudendo Internet e i social media”. (Geb)