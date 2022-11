Usa-Kenya: Blinken incontra omologo, focus su Etiopia e transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato l’omologo del Kenya, Alfred Mutua, congratulandosi per la sua recente nomina. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso il futuro della partnership tra Stati Uniti e Kenya nell’ambito delle più importanti sfide globali: dalla transizione energetica alla sicurezza sanitaria, fino allo stato di diritto e al processo democratico. Il capo della diplomazia di Washington ha ringraziato le autorità del Kenya per gli sforzi diplomatici nel quadro dei negoziati per la pace in Etiopia. (Was)