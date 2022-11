Usa-Ghana: Blinken incontra omologa, focus su sicurezza regionale e agenda Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato l’omologa del Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, a margine della ministeriale G7 in corso in Germania. Lo riferisce una nota. Le parti hanno discusso il futuro della partnership bilaterale nel quadro degli obiettivi globali sanciti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza regionale e allo sviluppo economico del Paese africano. (Was)