Iran: ministra Esteri tedesca Baerbock, il regime ha mostrato il suo vero volto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “regime” dell'Iran ha mostrato “il suo vero volto” con la repressione delle proteste in corso nel Paese, dove “un'intera generazione” chiede la fine di un sistema che non permette la libertà e l'autodeterminazione. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, durante la conferenza stampa che ha tenuto al termine dell'incontro con i colleghi del G7 a Muenster. L'esponente dei Verdi ha evidenziato che il “regime” dell'Iran dovrà assumersi la responsabilità della repressione interna, così come delle sue azioni all'esterno, in particolare della fornitura alla Russia dei droni impiegati nella guerra in Ucraina. Baerbock ha poi ribadito l'impegno del G7 per il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale. La ministra degli Esteri tedesca ha, infine, sottolineato che l'Iran non dovrà dotarsi di un'arma nucleare. (Geb)