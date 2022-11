Bahrein: Papa lancia appello per la pace e condanna blocchi contrapporti tra Oriente e Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rinnovato appello alla pace, a porre fine al riarmo dei Paesi e la condanna della logica dei blocchi contrapposti tra Oriente e Occidente. Questi i punti affrontati oggi da Papa Francesco nella seconda giornata di incontri ed eventi in Bahrein dove ieri ha dato il via al 39esimo Viaggio apostolico internazionale, il primo nel regno del Golfo e il terzo nella regione del Medio Oriente. La giornata è iniziata questa mattina con la chiusura del Forum per il dialogo del Bahrein: Oriente e Occidente per la coesistenza umana a cui è seguito nel pomeriggio l’incontro privato tra il Papa e il Grande imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb. Il Pontefice ha in seguito partecipato all’incontro con i membri del Consiglio musulmano degli anziani presso la moschea del Palazzo reale di Sakhir. La giornata si è conclusa con l’incontro ecumenico e la Preghiera per la pace organizzata presso la Cattedrale di Nostra Signora d’Arabia. (segue) (Res)