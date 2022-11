Bahrein: Papa lancia appello per la pace e condanna blocchi contrapporti tra Oriente e Occidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento alla chiusura del Forum per il dialogo del Bahrein, il Papa, parlando al fianco del Grande imam di Al Azhar e del re del Bahrein Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, ha condannato la logica dei "blocchi contrapposti" tra Oriente e Occidente. "I potenti si stanno concentrando in una lotta risoluta per interessi di parte, portando alla luce linguaggi obsoleti, ridisegnando aree di influenza e blocchi contrapposti", ha affermato Francesco, parlando a oltre mille leader politici e religiosi che prendono parte al Forum organizzato dal regno del Bahrein. Il Papa ha anche ribadito la necessità del riconoscimento della piena libertà di religione, affermando che “non è sufficiente concedere permissioni e riconoscere la libertà di culto, occorre raggiungere la vera libertà di religione”. Secondo il Papa, “non solo ogni società, ma ogni credo è chiamato a verificarsi su questo” e “chiamato a chiedersi se costringe dall'esterno o libera dentro le creature di Dio; se aiuta l'uomo a respingere le rigidità, la chiusura e la violenza; se accresce nei credenti la vera libertà, che non è fare quel che pare e piace, ma disporsi al fine di bene per cui siamo stati creati”. Papa Francesco ha lanche lanciato un nuovo appello per la pace in Ucraina. "Rivolgo un nuovo, accorato appello per l'Ucraina. Prego perché si avviino seri negoziati di pace", ha affermato il Papa parlando a braccio al termine del suo intervento. (segue) (Res)