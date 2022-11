Bahrein: Papa lancia appello per la pace e condanna blocchi contrapporti tra Oriente e Occidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il Grande imam di Al Azhar ha lanciato un appello al dialogo tra sunniti e sciiti e all’unità islamica durante il Forum di dialogo per la coesistenza umana tra Oriente e Occidente. "Io e i maggiori studiosi di Al Azhar e del Consiglio musulmano degli anziani siamo pronti a braccia aperte a sederci insieme a una tavola rotonda con i nostri fratelli sciiti per mettere da parte le nostre differenze e rafforzare la nostra unità islamica", ha affermato Al Tayyeb. Un tale dialogo, ha affermato, “mirerà a scacciare ogni discorso di odio, provocazione e scomunica e mettere da parte il conflitto antico e moderno in tutte le sue forme”. “Chiedo ai miei fratelli, studiosi musulmani, in tutto il mondo di ogni dottrina, setta e scuola di pensiero di tenere un dialogo islamico”, ha sottolineato Al Tayyeb. (segue) (Res)