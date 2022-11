Bahrein: Papa lancia appello per la pace e condanna blocchi contrapporti tra Oriente e Occidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro con il Consiglio musulmano degli anziani, Francesco ha rilanciato nuovamente il tema della pace: “Siamo chiamati a promuovere la pace attraverso strumenti di pace, come l’incontro, le trattative pazienti e il dialogo, che è l’ossigeno della convivenza comune”. Il Papa ha proseguito affermando: “Tra gli obiettivi che vi proponete c’è quello di diffondere una cultura della pace basata sulla giustizia. Vorrei dirvi che questa è la via, anzi l’unica via, in quanto la pace ‘è opera della giustizia’. Scaturisce dalla fraternità, cresce attraverso la lotta all’ingiustizia e alle disuguaglianze, si costruisce tendendo la mano agli altri’. La pace non può essere solo proclamata, va radicata”. Papa Francesco ha inoltre sottolineato: “Mi ha colpito vedere come in queste terre sia consuetudine, nell’accogliere un ospite, non solo stringergli la mano, ma anche portarsi la mano al cuore in segno di affetto”. Quindi il Pontefice ha osservato: “Credo che abbiamo sempre più bisogno di incontrarci, di conoscerci e di prenderci a cuore, di mettere la realtà davanti alle idee e le persone prima delle opinioni, l’apertura al Cielo prima delle distanze in Terra: un futuro di fraternità davanti a un passato di ostilità, superando i pregiudizi e le incomprensioni della storia in nome di Colui che è Fonte di Pace”. (segue) (Res)