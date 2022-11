Bahrein: Papa lancia appello per la pace e condanna blocchi contrapporti tra Oriente e Occidente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento all’incontro con il Consiglio, un'organizzazione internazionale indipendente nata nel 2014 per promuovere la pace nelle comunità musulmane e presieduta dal Grande imam di Al Azhar, il Papa ha nuovamente toccato il tema della guerra sottolineando che il “commercio della morte” sta “trasformando la nostra casa comune in un grande arsenale”. Il Pontefice ha esortato a fuggire la logica della violenza e delle armi: “Non dobbiamo lasciarci tentare da altri strumenti, da scorciatoie indegne dell’Altissimo il cui nome di Pace è insultato da quanti credono nelle ragioni della forza, alimentano la violenza, la guerra e il mercato delle armi, ’il commercio della morte’ che attraverso somme di denaro sempre più ingenti sta trasformando la nostra casa comune in un grande arsenale”. Quindi l’invito del Santo Padre: “Mentre il mondo insegue le chimere della forza, del potere e del denaro, noi siamo chiamati a ricordare, con la saggezza degli anziani e dei padri, che Dio e il prossimo vengono prima di ogni altra cosa, che solo la trascendenza e la fratellanza ci salvano”. (segue) (Res)