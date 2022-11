Bahrein: Papa lancia appello per la pace e condanna blocchi contrapporti tra Oriente e Occidente (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, nell’incontro ecumenico a cui hanno preso parte i rappresentanti delle varie denominazioni cristiane, tra cui il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, il Papa ha posto l’accento sull’impegno dei cristiani per la pace. “Chiediamoci, ora che stiamo pregando insieme per la pace: siamo davvero persone di pace?”, ha affermato Francesco. “Ho voluto condividere con voi questi pensieri sull’unità, che la lode rafforza, e sulla testimonianza, che la carità fortifica – ha detto Francesco - unità e testimonianza sono coessenziali: non si può testimoniare davvero il Dio dell’amore se non siamo uniti tra noi come Egli desidera; e non si può essere uniti rimanendo ciascuno per conto suo, senza aprirsi alla testimonianza, senza dilatare i confini dei nostri interessi e delle nostre comunità in nome dello Spirito che abbraccia ogni lingua e vuole raggiungere ognuno”. Il Pontefice ha inoltre invitato tutti a “essere modelli esemplari di quanto predichiamo, non solo presso le nostre comunità e a casa nostra, non basta più, ma nel mondo unificato e globalizzato”. (segue) (Res)