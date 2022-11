Bahrein: Papa lancia appello per la pace e condanna blocchi contrapporti tra Oriente e Occidente (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del Papa proseguirà domani con la Messa presso il Bahrein National Stadium a cui seguirà l’incontro con i giovani presso la Scuola del Sacro Cuore di Awali. Domenica, ultimo giorno della Viaggio apostolico del Papa in Bahrein, il Pontefice terrà un incontro di preghiera presso la Chiesa del Sacro Cuore di Manama al termine del quale vi sarà la recita dell’Angelus. Il viaggio terminerà con la cerimonia di concedo presso la "Sakhir Air Base" di Awali. Il viaggio di Francesco in Bahrein è il secondo nella regione del Golfo e il terzo viaggio in Medio Oriente negli ultimi tre anni: nel febbraio del 2019 il Pontefice si era recato infatti negli Emirati Arabi Uniti, dove era rimasto tre giorni, mentre nel marzo 2021 era andato in Iraq, in particolare a Najaf, Nassiriya, Erbil e Qaraqosh. Con una popolazione di soli 1,7 milioni di abitanti, il Bahrein è un Paese unico nel suo genere nella regione del Golfo. La monarchia professa l'islam sunnita, mentre la popolazione musulmana residente è in gran parte sciita. Il regno, sede della Quinta flotta degli Stati Uniti è un grande alleato dell'Occidente e un forte antagonista dell'Iran. Il Paese ha inoltre firmato nel settembre 2020, insieme agli Emirati gli Accordi di Abramo per la normalizzazione delle relazioni con Israele. Il Bahrein è stato uno dei primi Paesi della regione del Golfo a garantire la libertà religiosa e a consentire la costruzione di edifici di culto. Nel piccolo Stato isola vivono circa 161 mila cattolici, a fronte di due sole parrocchie e un rapporto sproporzionato tra sacerdoti e fedeli. (Res)