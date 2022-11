Roma: De Priamo (Fd'I), deroga su residenza immobili occupati atto irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La delibera del Sindaco Gualtieri, frutto della mozione approvata dalla maggioranza di centrosinistra in Assemblea Capitolina, che deroga alla previsione dell'art. 5 comma 1 della legge 23 maggio 2014 n. 80, e cioè al divieto di concessione della residenza per chi ha occupato un alloggio, "è un atto irresponsabile che consente una sanatoria di fatto a tutti coloro che hanno occupato un alloggio popolare". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo. "Dopo gli strali che la sinistra ha lanciato contro la previsione del reato di organizzazione di rave realizzato occupando illegalmente stabili e terreni, questa nuova concessione è un chiaro invito ad occupare un alloggio senza attendere le infinite graduatorie per la concessione di alloggi in erp, visto che tali graduatorie vengono disattese e scavalcate dalle sanatorie che Roma Capitale continua a concedere agli occupanti abusivi - aggiunge De Priamo -. Con la possibilità di ottenere la residenza e tutti i servizi connessi, derogando alla Legge 80, diventa molto più conveniente e fruttuoso occupare piuttosto che seguire in maniera corretta le procedure per l'assegnazione di un alloggio popolare. Anziché venire incontro ai bisognosi e ai soggetti che avrebbero bisogno di tutela con un alloggio popolare, e anziché prevedere strumenti efficaci per risolvere il problema dell'emergenza abitativa, Gualtieri e il Partito Democratico elevano l'illegalità a criterio prioritario per avere un alloggio e preferiscono tutelare i furbetti e, magari, chi gestisce le occupazioni abusive organizzando un vero e proprio racket. In barba a chi preferisce rispettare le leggi", conclude. (Com)