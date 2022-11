Roma: Pd, su residenza direttiva Gualtieri ristabilisce principio dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si ristabilisce un principio di dignità per le persone più fragili. La direttiva firmata dal sindaco di Roma Gualtieri che deroga all'articolo 5 del Decreto Lupi "è un provvedimento di giustizia sociale. Quella norma vietando la residenza, quindi la possibilità di accedere a servizi pubblici essenziali, come il medico di base o il pediatra per i bambini, fino all'erogazione di acqua e gas, condannava le persone all'invisibilità". Lo dichiarano in una nota le consigliere e i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio. "Siamo orgogliosi che la direttiva abbia accolto una mozione proposta in Assemblea dal Partito democratico e dalla maggioranza, introducendo regole di buon senso ed equità sociale che permetteranno di tutelare, in una fase che precede la ricollocazione, categorie di persone in condizione di estremo disagio, tra cui disabili, minori, anziani, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, nuclei familiari in condizione di precarietà abitativa e con un reddito inferiore a quello richiesto per accedere alle graduatorie Erp - si legge nella nota del Pd Roma -. L'atto consentirà anche di alleggerire il lavoro degli uffici, sia in ordine alle difficoltà legate alle residenze fittizie, sia in relazione alla reperibilità di persone e nuclei familiari sul territorio. Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: la residenza è un diritto, non un regalo o una concessione. Ringraziamo il sindaco Gualtieri, gli assessori Zevi e Funari per il coraggio e l'impegno profusi. Proseguiremo la nostra azione per la legalità, in ogni settore, e per restituire dignità alle tante persone che vivono in condizioni di precarietà", concludono i consiglieri del Pd Roma. (Com)