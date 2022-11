Usa: elezioni, democratici in vantaggio per seggio del New Hampshire al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice democratica Maggie Hassan è in vantaggio nella corsa per il seggio del New Hampshire al Senato Usa, a pochi giorni dalle elezioni di medio termine in programma per martedì prossimo. Stando ad un sondaggio condotto dall’Emerson College, Hassan è in vantaggio di quattro punti percentuali, con il 49 per cento, rispetto al suo avversario repubblicano, Don Bolduc, con il 45. Il tre per cento degli intervistati ha dichiarato di essere ancora indeciso su chi votare. Considerando un sondaggio analogo pubblicato il mese scorso, Hassan ha consolidato il suo vantaggio, passando dai tre ai quattro punti di scarto. (Was)